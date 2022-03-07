توجيه عاجل من الهجرة للطلاب المصريين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أن عدد الطلاب الدارسين بأوكرانيا الذين قاموا بالتسجيل فى الاستمارة الموحدة للطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا، وصل إلى 1900 طالب حتى الآن.





وأكدت حرص الوزارة على متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية فى ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الاستمارة تضم كافة تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التى يقيم فيها فى أوكرانيا، وتسجيل ما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مشيرة إلى أهمية سرعة استيفائها لجميع الدارسين فى أوكرانيا، والاهتمام بدقة البيانات التى سيتم إدخالها فى الاستمارة، حيث إنها متاحة الآن عبر رابط التسجيل:https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8

وأكدت وزيرة الهجرة أن الحفاظ على حياة هؤلاء الطلبة له الأولوية القصوى، مؤكدة متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسى لأبنائنا فى ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات الأحداث الجارية.

وشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها فى أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة وعودتهم إلى أرض الوطن.