«كنت منفعلة فكسرت الزجاج بإيدي».. ليلى علوي تكشف تفاصيل إصابتها بقطع في يدها

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تحدثت الفنانة ليلى علوي، عن تفاصيل وسبب إصابتها بقطع في يديها أثناء تصوير مسلسل «دنيا تانية»، مؤكدة أنها رغم الإصابة إستكملت مشاهدها ولم تتوقف عن التصوير.

دوت الخليجيرصد تفاصيل إصابة ليلى علوي بقطع في يدها

وقالت ليلى علوي خلال مداخلة هاتفية على قناة on ببرنامج «كملة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «كان مشهدا مهما رغم أنه صامت، لكنه يحمل في طياته مشاهد غضب وانفعال، ورغم أنه لم يُطلب مني كسر الزجاج، وكان ممكن أمسك حاجة أضرب الزجاج لكن ماحستش بنفسي، لقيتني بكسره بإيدي، ورغم نزول الدم كملت المشهد للآخر».

ليلى علوي تكشف تعرضها للإصابة للمرة الأولى

وكانت قد شاركت علوي الجمهور، بفيديو لإصابة يديها بالقطع، وعلقت عليه قاىلة: «شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت اطمنكم الحمدلله.. امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل 9 غرز».

وتابعت: «ورجعت للتصوير بعدها على طول.. تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة.. شكرا د.أميمة إدريس ود. محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم.. ادعولنا نكمل على خير».

مسلسل دنيا تانية

يذكر أن مسلسل دنيا تانية، من المقرر عرضه في رمضان 2022، وهو من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

ليلى علوي في مسلسل منورة بأهلها

وتشارك ليلى علوي أيضا في مسلسل «منورة بأهلها»، الذي بدأت شاهد في عرضه في مساء يوم أمس، بعد كثير من الجدل والتأجيل بسبب مشكلة بطل العمل باسم سمرة مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة المسلسل غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي وآخرين، وتدور أحداثه في إطار الغموض والاثارة حول اكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.