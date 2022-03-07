ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2022

انتهت مباريات أمس الأحد فى الدوري الإنجليزي، بين أحداث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدف

ساديو ماني 12 هدف

دييجو جوتا 12 هدف

رياض محرز 10 اهداف

هيونج مين سو 9 أهداف.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

مانشستر يونايتد تسجل التعادل أمام السيتي

عاد جادو سانشو بهدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء، من خلال بول بوجبا ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لسانشو الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لدخل الشباك.

سجل كيفين دي بروين ثاني أهدافه في المباراة ولفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر اللقاء من خلال فيليب فودين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية وتصدى لها دي خيا ببراعة ولكن وصلت لدي بروين الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.

جاء هدف السيتي الثالث في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء، عن طريق رياض محرز بعدما تلقي عرضية من دي بروين بعد تنفيذ الضربة الركنية علي حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية تسكن أقصي الزاوية اليمني لدي خيا.

وجاء هدف السيتي الرابع، في الدقيقة التسعين، بعد تمريرة رائعة من جوندوجان داخل منطقة الجزاء تصل إلي رياض محرز ليسدد كرة قوية بيسراه علي يسار الحارس

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل فريقه لمواجهة اليونايتد بعد لحظات.