جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمر صحفى بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

تزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية ، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام .
وأكد اللواء / أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن إحتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول / عبد المنعم رياض والذى عكس تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية وأن ذلك الإحتفال يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معانى الوطنية والفداء وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .
مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة لاتدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن .
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