جامعة القاهرة تنظم معارض ملابس ومصنوعات جلدية واكسسوارات مجانية لطلابها

افتتحت جامعة القاهرة، معرضا مجانية للملابس والمصنوعات الجلدية والاكسسوارات وغيرها من المستلزمات، وذلك بالتعاون مع أندية روتاري؛ انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، وبناء على تأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم. حضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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