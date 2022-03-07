ملابس ومصنوعات جلدية.. جامعة القاهرة تنظم معارض مجانية لطلابها (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتحت جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، معرضا مجانية للملابس والمصنوعات الجلدية والاكسسوارات وغيرها من المستلزمات، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التى تتبناها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها.





حضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعارض التى تنظمها الجامعة تضم ملابس جديدة ومنتجات جلدية وغيرها من المستلزمات بالمجان، مؤكدا حرص جامعة القاهرة على إقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم الذى يساعدهم على التفوق الدراسى.

وقال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تنظيم معارض الملابس، إن إقامة معارض الملابس للطلاب تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعى، ومساعدة مستحقى الدعم، التزاما من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد.

وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة، أن المعارض تضم نحو 25 ألف قطعة ملابس صيفية ومصنوعات جلدية واكسسوارات، مشيرا إلى أن الجامعة تراعى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا إذ يتم تنظيم دخول الطلاب وفق كروت مختومة يحصلون عليها من خلال إدارة رعاية الشباب، وإدارة التكافل الاجتماعى، وإدارة المدن الجامعية.