وزيرة البيئة: نحرص على تحقيق نقلة نوعية فى العمل المناخى العالمى

جدة - نرمين السيد - وتأتى الزيارة فى ظل انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التى يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة المقبلة، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27.

وناقش الطرفان خلال اللقاء آليات عمل الصندوق وسياساته ودوره فى مؤتمر المناخ القادم COP27، وما يمكن أن يقدمه لمصر على المستوى الوطنى فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخلال الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتطور الملحوظ فى سياسات الصندوق باعتباره اهم آليات تمويل المناخ، والسعى للوصول لأفضل الممارسات والدفعة فى مجال تسريع الوصول لتمويل مشروعات المناخ وبناء القدرات الوطنية للدول.

وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ المقبل COP27، إلى أن مصر تحرص على تحقيق نقلة نوعية فى العمل المناخى العالمى بالخروج بمؤتمر للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو للمناخ COP26، والاستماع إلى كل الأطراف وتطلعاتهم وطموحاتهم للمؤتمر، خصوصا فى مجال تمويل المناخ وصياغة التعهدات المالية التى أطلقت بالمؤتمر السابق إلى آليات تنفيذية، إلى جانب التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لإعداد أجندة المؤتمر، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخى من خلال تنفيذ حقيقى لما تم الاتفاق عليه سابقا، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح فى مواجهة آثار تغير المناخ على مستويات مختلفة كالمشروعات صغيرة والإجراءات الوطنية والاستثمارات الضخمة وريادة الأعمال للشباب.

كما لفتت وزيرة البيئة أن عام 2022 مميزا فى جهود الربط بين صون التنوع البيولوجى وتغير المناخ، سواء فى نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA تحت عنوان "اعمل للطبيعة"، وأيضا النتائج المتوقعة لمؤتمر التنوع البيولوجى COP 15، خصوصا بعد أن ساعدت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر السابق COP 14 فى إعداد مسودة إطار التنوع البيولوجى لما بعد 2020 وخارطة الطريق 2050، ووضعت بعد تغير المناخ فى قلبها، مع الأخذ فى الاعتبار كتاب قواعد اتفاق باريس، لتعمل كل هذه المتغيرات على وضع موضوع الربط بين المناخ والتنوع البيولوجى فى قلب اهتمام مؤتمر المناخ المقبل COP27، موضحة أن عمل صندوق المناخ فى هذا المجال سيحقق قيمة مضافة كبيرة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى المبادرات العالمية التى ستطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر، والتركيز على 3 مجالات مهمة، وهى الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لما فى ذلك نوعية المياه والبعد الاجتماعى للصيادين وتحسين مستوى الحياة، وأيضا ربط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتغير المناخ، حيث وجدنا أن مداخلات المبادرة تساهم فى اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتى تمس أيضا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك.

وتناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من حيث الرؤى والأهداف وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والحزم التمويلية لتنفيذها، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام يقوم على خفض الانبعاثات فى القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمى والتكنولوجيا ورفع الوعى لمواجهة تغير المناخ، كما تم عرض الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء فى مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، والتى وافق المجلس الوطنى للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقى لبعد تغير المناخ فى كل قطاعات التنمية، خصوصا بعد تولى رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وبعضوية كل الوزارات والقطاعات المعنية، مما ساعد على خلق مناخ. أهم مهد لمشاركة الجميع فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها، خصوصا فى مجال الطاقة الذى يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحرارى، وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على 4 مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهى الهيدروجين الأخضر، النقل الكهربى، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والادارة المتكاملة للمخلفات، خصوصا بعد إصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له.

ومن جانبه، أكد يانيك جليماريك، المدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر، أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة العمل لتمويل أكبر قدر ممكن من مشروعات المناخ من خلال برنامج الجاهزية، وقمنا خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ بإطلاق عدد من المبادرات ومنها تمويل الاقتصاد الحيوى لتحقيق تمويل متوازن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال صون الموارد الطبيعية والاستدامة، وأيضا إطلاق عدد من المبادرات المخصصة لإفريقيا خصوصا فى مجال الطاقة المتجددة، كما استعرض عدد من المشروعات التى يمولها الصندوق فى مجالات عدة ومنها الحفاظ على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج يختص بالعمل مع المجتمع المدنى وعرض قصص النجاح من المواطنين.

وأشار مدير الصندوق إلى تطوير منصاتهم التمويلية سواء التمويلات الوطنية والمستثمرين والبنوك التنموية والتجارية وغيرها، وأيضا منصة التعافى الأخضر للعمل على تعزيز البنية التحتية للدول فى ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات التكيف لحتمية البدء فيها لمواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا على أهمية مؤتمر المناخ المقبل COP27 فى الدفع بعملية تمويل المناخ، وحرص الصندوق على إبداء الجاهزية لتمويل مشروعات المناخ، والتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر فى إطلاق عدد من المبادرات التمويلية.

ولفت مدير الصندوق إلى ما يمكن أن تحققه مصر من نقلة فى مشروعات التكيف من خلال إضفاء قيمة مضافة لها تجعلها أكثر جذبا للاستثمار، ويتطلع الصندوق لدعم مصر فى مشروعاتها للمناخ، مشددا على ضرورة عرض قصة النجاح المصرية فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتحويلها لمشروعات يتم البدء الفعلى فى تنفيذها وفق خطة استثمارية يمكن الاسترشاد بها في تجارب دول أخرى.



ويقوم الصندوق الذى تم إنشاؤه من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 2010 بدور الكيان التشغيلى للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية فى تمويل البرامج والسياسات ومشروعات التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحرارى وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، كما يهدف إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، وبناء القدرات والدعم التقنى للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.