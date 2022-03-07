حياة كريمة.. الصحة تطلق 6 قوافل طبية للعلاج بالمجان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة أن القوافل للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل. وتابعت الوزارة أن القوافل تتوجه إلى كفر حافظ مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، مركز شباب أبو خروع مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مركز طبى صقر قريش بحى البساتين بمحافظة القاهرة، وتندة مركز ملوى محافظة المنيا، وخنيزة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

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