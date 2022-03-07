كامل الوزير يتابع تنفيذ منظومة النقل الذكى على الطرق ITS

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من منظومة النقل الذكى على الطرق ITS وذلك بحضور رؤساء هيئة الطرق والكبارى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى والمختصين من كل الجهات المعنية.





واستعرض وزير النقل مع المختصين الموقف التنفيذى لطرق هذه المرحلة والتى تشمل طرق شبرا / بنها والقاهرة /السويس والقاهرة /الإسماعيلية /بورسعيد والقاهرة / الإسكندرية الصحراوى والطريق الدائرى الإقليمى والدائرى حول القاهرة الكبرى والقطامية /العين السخنة، بالإضافة الى الطريق الدائرى الأوسطى الذى وجهت القيادة السياسية بإضافته إلى طرق المرحلة الأولى العاجلة لزيادة معدلات السلامة والأمان عليه وتم استعراض المكونات الرئيسية للمنظومة والتى تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفنى، ومراكز بيانات "تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية"، بالإضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكترونى، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطرق.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لنهو كل مشروعات هذه المرحلة مع مراعاة تزامن أعمال تركيب المنظومة مع انشاء محطات أتوبيسات الـBRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خصوصا مع أهمية تطبيق هذه المنظومة التى ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والامان الى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق الأمر الذى سيؤدى إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

وكذلك ستساهم هذه المنظومة فى سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما يستتبعه تحسن فى المؤشرات العالمية للاستثمار فى مصر

جدير بالذكر أن تطبيق منظومة النقل الذكى ITS على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التى يعيشها هذا القطاع وتشمل فى مرحلتها الأولى إجمالى عدد 8 طرق والتى تعتبر من أكثر الطرق كثافة وتنقلا للمواطنين، والمرحلة الثانية تتضمن 14 طريقا وقد وجهت القيادة السياسية بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكى، وفقا لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التى تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر؛ مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.