30 اقتراح برغبة علي طاولة اقتراحات البرلمان..اليوم

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تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي اجتماعها اليوم برئاسة النائب عاطف ناصر، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدم من السيدين النائبين: عاطف ناصر، وعبدالله أحمد عبدالله، بشأن رصف طريق ميت حلفا من الاتجاهين ابتداءً من نزلة الدائري حتى عزبة أسما – مركز قليوب – محافظة القليوبية.

مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة بشأن رصيف طريق ميت حلفاء

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة وسيطة لتجميع القمامة على أرض ملك الأوقاف بكفر سليم – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنارة طريق بنها شبرا الحر بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرفت عازر، بشأن إنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكى عباس عبدالظاهر، بشأن حظر منع تراخيص للمنشآت التجارية والاستثمارية التي لا تتضمن منشأتها مواقف انتظار للسيارات.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن إنشاء مبنى سكن إيواء لمتضرري المنازل المنهارة بمنطقة جراج الترعة بحي الساحل – محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ريهام عبدالنبي السيد، بشأن إنشاء مزلقان سكة حديد بقرية خور أبو على والعقيبه بقرية الحجز بحري مركز ومدينة أدفو – محافظة أسوان.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: خالد الحداد، والسيد سمير عبدالمقصود، بشأن توسيع الطريق من قرية البحيرات حتى مصرف البشور العمومي – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة آيات الحداد: الأول: بشأن إنشاء مواقف خاصة للسيارات الأجرة والخاصة وتيسير حركة المرور داخل محافظة الإسكندرية. الثاني: بشأن إنشاء مراكز شباب خاصة بذوي الهمم وتعميمها بجميع محافظات الجمهورية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب محمد موسى، بشأن رصف شارع المدارس وشارع مجمع الفاروق – كفر حميد – محافظة دمياط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن إنشاء مبنى خدمات حكومية (مجمع) في محافظة الإسكندرية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء بشارع أسوان والأمين المجاور لمشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد لمحافظة بورسعيد لصالح هيئة التعاونيات البناء لاستكمال بناء وحدات للمتقدمين لمشروع الإسكان التعاوني بورسعيد.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب جازى سعد، بشأن إنشاء محطة تعبئة أسطوانات غاز ومطحن دقيق بمركز الحسنه ونخل بوسط سيناء - محافظة شمال سيناء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إقامة ميناء جاف محافظة كفر الشيخ لتوفير فرص عمل.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء كوبرى علوى متحرك أعلى خط السكة الحديد لربط حي عزبة صقر بحي البستان – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن إقامة بوابة ومزلقان أمام قرية المساعدة– مركز منيا القمح – محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن فصل مواني البحر الأحمر (ميناء سفاجة – ميناء الغردقة) عن منطقة السويس – محافظة البحر الأحمر.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سوسن حسن حافظ، بشأن الاستغلال الأمثل لجميع المساحات الموجودة أسفل الكباري العامة – محافظة الإسكندرية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن رصف وتمهيد طريق أم زغيو الموازي لطريق الإسكندرية مطروح الساحلي – إسكندرية القاهرة الصحراوي- محافظة الإسكندرية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء كباري المشاة بالطريق الصحراوي في قرى العقارية – عرابي – العزة – حلب – الوفاء – شلتوت - محافظة الإسكندرية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن إنشاء كوبري مشاه على الطريق السريع عند مفارق قرية سلكا – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم عبيد الله، بشأن رصف بعض الطرق بمدينة نويبع – محافظة جنوب سيناء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، بشأن إنشاء كوبري مشاه أعلى الطريق الصحراوي أمام مدخل الكيلو (71) طريق أبو المطامير جناكليس– محافظة البحيرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الحوفي، بشأن عمل كوبري مشاه على الطريق أمام عزبة شعير مدينة دمنهور على الطريق الزراعي – محافظة البحيرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبطلعت عبدالقوى، بشأن إنشاء كوبري جديد في المسافة بين كوبري الدلجمون وكفر دنجا بمدينة كفر الزيات لربط الطريق الزراعي بالطريق الحر – محافظة البحيرة

الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الحسيني، بشأن تخصيص المقر الخاص بالهيئة العامة للطرق والكباري تحت محور صفط اللبن كنقطة إسعاف – محافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن تشغيل المجزر الآلي بإحدى قرى مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن الانتهاء من تركيب الإلكتروني لثلاثة مزلقانات بطريق (8) بنها زفتى – محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن إنشاء خط سكه حديد سريع بالظهير الصحراوي الشرقي أو الغربي موزاي لخط السكة الحديد الحالي المتجه من القاهرة إلى أسوان ويكون قاصراً على المحافظات فقط.