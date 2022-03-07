شعبة المستوردين توجه نصيحة عاجلة للمواطنين قبل رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سى بى سى" الفضائية، مساء أمس الأحد.
وقال بشاى إنه بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، فهناك وفرة فى السلع الغذائية داخل الأسواق بأسعار عادلة، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين شراء احتياجاتهم أسبوعيا دون شراء سلع جميع أيام الشهر الفضيل دفعة واحدة.
وأضاف: "الناس لما تشترى سلع على قدها مش هتحس بالزيادة فى الأسعار، ولكن اللى بيحصل إن المواطنين بيشتروا بالكمية الكبيرة وده غلط كبير".
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