هل يجوز تأجيل الإنجاب بعد الزواج؟.. اعرف الصح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى الفضائية.
وقال الوردانى إن الزواج من أجل الخلفة فقط "مش هدف أساسى، ولكن الأساس أن يكون هناك مودة وقيمة بين الطرفين".
وأوضح أن تأخير الإنجاب جائز شرعا، بل إنه من المحبب عدم الخلفة فى أول سنة زواج ولابد أن يأخذ الطرفان على بعضهما البعض ويحدث تطبيع بينهما حتى يتم الإنجاب".
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