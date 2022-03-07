مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم ومن أبرزها مباراة الزمالك ضد الجونة قي الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق البنك الأهلي ضد نظيرة مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات اون تايم سبورت.

يخوض الإسماعيلي ضد فريق فاركو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات اون تايم سبورت

يخوض فريق الزمالك ضد نظيرة الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات اون تايم سبورت .

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق توتنهام إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشر مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو ليفانتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب هاتاي سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق بشكتاش ضد فريق إسطنبول باشاك شهيرالمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق قيصري سبور ضد ألانيا سبور المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

مانشستر يونايتد تسجل التعادل أمام السيتي

عاد جادو سانشو بهدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء، من خلال بول بوجبا ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لسانشو الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لدخل الشباك.

سجل كيفين دي بروين ثاني أهدافه في المباراة ولفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر اللقاء من خلال فيليب فودين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية وتصدى لها دي خيا ببراعة ولكن وصلت لدي بروين الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.