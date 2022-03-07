/683613/صناعة-النواب-تناقش-التسهيلات-التي-تقدم-للمستثمرين

تعقد لجنة الصناعة اجتماعها اليوم برئاسة المهندس معتز محمود رئيس للجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن التسهيلات التي تقدم للمستثمرين، والاطلاع على آخر مستجدات الخريطة الاستثمارية، ودراسات الجدوى الاسترشادية ووصولها للمستثمرين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

التسهيلات التي تقدم للمستثمرين أمام صناعة النواب

مع انطلاقة أعمال الجلسة للبرلمان الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

مصر وبروندى

المجلس وافق على اتفاق مصر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق حيث سبقها تأكيدات من عدد من النواب على أهمية الاتفاقية، منهم النواب: محمد صلاح أبو هميلة، محمود قاسم، سميرة الجزار، ويمثلون هيئات: حزب الشعب الجمهوري، مستقبل وطن، المصري الديمقراطي.

وقبلها قالت النائبة سميرة الجزار، عضو الحزب المصري الديمقراطي، إنها توافق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع بوروندي، لأنها تضمن توثيق للعلاقات وتعزيز الصداقة والتعاون، وتسهيل حركة المسؤولين والدبلوماسيين، و لايوجد فيها ما يمس أمننا القومي.

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية إعفاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وبوروندي، مشيرا إلى أنها تعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

وقال حسام المندوه: أمر هام جدا مثل هذه الاتفاقيات من أجل استعادة مكانة مصر بين دول القارة الأفريقية، وتابع عضو مجلس النواب: عندما نسافر أفريقيا في أي منتاسبة نجد الحب والمودة وحسن الاستقبال من الشعب الأفريقي ،مستشهدا بما حدث مؤخرا في بطولة الأمم الأفريقية.

وشدد حسام المندوه، على ضرورة عودة العلاقات والجذور المصرية في أفريقيا حتى نستعيد مكانتنا، كما تطرق النائب حسام المندوه الحسيني، في كلمته حول مستقبل طلاب مصر العائدين من أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال عضو البرلمان: وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة اتخاذ قرار بعودة الطلاب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنه كان قد تقدم بطلب إلقاء بيان عاجل في هذا الشأن، تسائل النائب حسام المندوه الحسيني، عن مصر الطلاب التعليمي، لاسيما وأن أغلبهم في مراحل تعليم مختلفة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تحديد موقهم.