/683609/القوى-العاملة-تناقش-طلب-النائبة-سولاف-درويش-لاخراج-العاملين-بالدولة-واصحاب-المعاشات-من-شرائح-الكهرباء

تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعها اليوم برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس للجنة ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن "النظر في اخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات من نظام شرائح الكهرباء".

مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش

كما تناقش ال المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن "سوء الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بشركة كهرباء الكريمات، وإلغاء التعاقدات مع المستشفيات والصيدليات القريبة من مقرات عملهم دون أسباب واضحة لذلك".

أيضا تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن " أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية والعلاوات الخاصة بهم".

وتناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب عادل النجار، بشأن "حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب رشيد من صرف العلاوات الخمس حتى تاريخه".