منخفض جديد.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الغد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، المُذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل.

طقس غدا

وأوضحت منار غانم، أن المنخفض الجديد سيضرب البلاد غدا الثلاثاء، قائلة: "ستكون الحالة العامة أقل بكثير مما شهدناه أمس الإثنين".

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد غدا الثلاثاء.

وتسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه مع فى هذا المنخفض سيكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، لتسجل العظمى ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الأتربة العالقة ولكن بدون نشاط للرياح التى تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.