تحويلات مرورية بمحيط سفارة الإمارات بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وكشفت مرور الجيزة أن إزالة الحواجز الخرسانية بمحيط سفارة الإمارات يستلزم الغلق الكلى بشارع النيل السياحى بالمنطقة المواجهة لسفارة الإمارات واستكمال السير بشارع النيل السياحى اتجاه ميدان الجلاء تقوم بالدخول يساراً لشارع إبن سينا وصولا حتى شارع الجيزة ثم السير يميناً بشارع الجيزة حتى ميدان النهضة ثم الدخول يميناً بشارع ابن مالك وصولاً حتى شارع النيل السياحى، ثم السير يساراً بشارع النيل السياحى بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى اتجاه ميدان الجلاء.

ولفتت إلى أن تلك التحويلات المرورية تكون اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم الإثنين، وحتى الساعة 5 صباحاً من اليوم نفسه.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.