غرفة الصناعات الغذائية تكشف 3 أسباب لزيادة أسعار السلع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الدماطى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الارتفاع فى الأسعار الذى بدأ فى الظهور فى الأسواق فى الأيام الأخيرة، لا يعود فقط إلى الأزمة الأوكرانية، وإنما يعود أيضا إلى موجة التضخم العالمى، بسبب سلاسل الإمداد التى تتجه نحو الصعود منذ 5 أشهر.





جاء ذلك، فى مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة قناة أون الفضائية.

وأشار إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، جاءت بمثابة سكب الزيت على النار لكن الرحلة الصعودية للأسعار كانت منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن الألبان والعصائر والمخبوزات والزيوت والقمح هى التى تقود زيادة الأسعار، لافتا إلى أن الزيادات المتوقعة تتراواح من 10% إلى 15% لو لم تحدث أى أزمة جديدة.

وتابع الدماطى: "بعض السلع سعرها مرتفع من قبل الأزمة الأوكرانية، وهناك البعض يستغل الأزمات، وفيه ناس بتخاف من القادم وبتخبى السلع وتخزنها".