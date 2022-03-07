وزير التعليم: طلاب الصف الرابع تفوقوا على 15 دولة خلال مسابقة يابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طارق شوقى أن طلاب الصف الرابع الابتدائى تفوقوا على طلاب 15 دولة أخرى، بعد الدخول فى مسابقة مع الجانب اليابانى، مبينا أن الامتحانات كانت من إعداد اليابان ووفقا لمعاييرها





وأضاف شوقى خلال تصريحات تلفزيوينة، أن اليابانيين كانوا فى مصر وقدموا النتائج؛ لأنهم هم الذين وضعوا الامتحان لطلاب من 15 دولة للصف الرابع الابتدائي، وتفوق المصريون على 15 دولة. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفلت بالطلاب المتفوقين فى الاختبار الدولى بالقدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات «TOFAS» الذى عقدته مؤسسة «SPRIX,TOKYO» التعليمية اليابانية، بحضور ممثلى المؤسسة من اليابان، بعد حصولهم على المركز الأول.

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