جدة - نرمين السيد - وكشف رئيس جامعة بنى سويف، فى بيان له، أنه تم إخماد الأدخنة دون استخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بقوات الدفاع المدنى.
أدخنة مستشفى جامعة بنى سويف
وأوضح الدكتور منصور حسن أن الأدخنة لم تمتد لغرف المرضى، وأنه لا توجد أية إصابات بشرية، مؤكداً تواجد جميع قيادات المستشفى الجامعى وانتظام سير العمل بهدوء فى المستشفى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسباب انبعاث أدخنة بـ المستشفى الجامعى فى بنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.