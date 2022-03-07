أسباب انبعاث أدخنة بـ المستشفى الجامعى فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - وكشف رئيس جامعة بنى سويف، فى بيان له، أنه تم إخماد الأدخنة دون استخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بقوات الدفاع المدنى.

أدخنة مستشفى جامعة بنى سويف

وأوضح الدكتور منصور حسن أن الأدخنة لم تمتد لغرف المرضى، وأنه لا توجد أية إصابات بشرية، مؤكداً تواجد جميع قيادات المستشفى الجامعى وانتظام سير العمل بهدوء فى المستشفى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.