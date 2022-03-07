الغرف التجارية تكشف موعد استقرار الأسعار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤوليتى"، على قناة صدى البلد الفضائية.

وتوقع أمين عام اتحاد الغرف التجارية استقرار الأسعار العالمية للسلع خلال أشهر قليلة بعد استقرار الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد عز على أنه لا يوجد أى مبرر من ارتفاع أسعار السلع التى تم شراؤها بالأسعار القديمة قبل نشوب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه يوجد نحو 40 ألف طن من الزيوت الخفيفة، وأكثر من 80 ألف طن من الزيوت الثقيلة مثل زيوت النخيل، ونحو 135 ألف طن زيت عباد شمس أوكرانى تم استلامهم خلال الأيام الماضية .

وأضاف عز أن الاحتياطى الاستراتيجى للدولة من اللحوم والدواجن يكفى 8.5 أشهر، ونحو 3 أشهر من المجمد والذى يستورده القطاع الخاص ، مشيرا إلى أنه تم استيراد خلال الأيام الماضية نحو أكثر من 150 ألف طن فول ومنتظر دخول 60 ألف طن أخرى وذلك يتجاوز 4 أشهر احتياطى استراتيجى للقطاع الخاص، بينما الاحتياطى الاستراتيجى للدولة يكفى 3 أشهر.