وزارة التعاون الدولى: الدولة المصرية لديها استثمارات مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بحوالى 8.5 مليار يورو

/683670/وزارة-التعاون-الدولى-الدولة-المصرية-لديها-استثمارات-مع-البنك-الأوربي-لإعادة-الإعمار-والتنمية-بحوالى-85-مليار-يورو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ان الدولة المصرية تعتبر عضو مؤسس فى الكثير من المؤسسات المالية على مستوى العالم، مؤكدة ان علاقة الدولة المصرية بالمؤسسات المالية الدولية هى علاقات هامة للغاية وتدل على انفتاح الدولة المصرية على العالم.

دوت الخليج

التعاون بين الدولة المصرية والمؤسسات المالية الدولية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج اخر النهار المذاع على قناة النهار، ان الدولة المصرية لديها رؤية مميزة فى صياغة مشروعات مفيدة للمواطن المصرى فى العديد من المجالات مثل مشروعات قطاع النقل والاسكان والطاقة الجديدة والمتجددة، بالأضافة الى المشروعات الخاصة بالتكافل والتضامن الاجتماعى.

وأوضحت ان الدولة المصرية تتعاون وتتشارك مع المؤسسات المالية فى المجتمع الدولي من اجل تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدة على أهمية تعاون المؤسسات المصرية مع المؤسسات الدولية، وذلك لأن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج الى الكثير من التمويل و الدعم الفنى.

العلاقة بين الدولة المصرية و البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية

واضافت ان علاقة الدولة المصرية مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لها جذور منذ 1991، مؤكدة على ان الدولة المصرية من الدول المؤسسة للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وتم بدء العمل فى مصر منذ عام 2012.

وتابعت ان اجمالى المشروعات التى قامت الدولة المصرية بتنفيذها بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وصلت الى 8.5 مليار يوروا، موضحة ان 76% من هذه التمويلات تذهب الى القطاع الخاص الموجود داخل الدولة المصرية.

مشروع المترو الكهربائي بالإسكندرية

جدير بالذكر ان وزارة التعاون الدولى كانت قد نظمت اليوم الاحد احتفالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من اجل اطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة 2022 / 2027

وحضر تلك الاحتفالية كل من وزير النقل ووزيرة التعاون الدولى ووزير الخارجية ووزير والكهرباء والطاقة المتجددة، بالاضافة الى وزير السياحة والآثار ووزير التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والبيئة.