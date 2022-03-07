/683663/وزارة-الصحة-اصدار-٥٤٦-ألفا-و34- قرارعلاج-على-نفقة-الدولة-خلال-الشهرين-الماضيين

.قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، ان المنظومة الصحية الحالية هى منظومة متكاملة فى توفير رعاية صحية كريمة للمواطن المصرى كجزء من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا ان مبادرة حياة كريمة تخدم جميع المواطنين والمقيمين على الأراضى المصرية بدون تمييز.

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جهود الدولة المصرية لتوفير رعاية صحية كريمة للمواطن.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج اخر النهار المذاع على قناة النهار، ان الدولة المصرية ووزارة الصحة تعمل على محورين اساسيين من محاور تمويل الخدمة الصحية للمواطنين فى المنظومة الحالية، موضحا ان المحور الاول هو الخاص بهئية التأمين الصحى الحالية، بينما المحور الثانى هو الخاص بمنظومة العلاج على نفقة الدولة. كما اكد على ان التأمين الشامل على نفقة الدولة هو المحور الاكبر والذى بدء تنفيذه فى العديد من المحافظات المصرية.

وتابع ان مبادرة قوائم الانتظار وغيرها من المبادرات يتم تمويلها ودفع النفقات، مؤكدا على ان الدولة المصرية تتحمل تكلفة الخدمة نيابة عن المواطن المصرى.

منظومة العلاج على نفقة الدولة

واضاف حسام عبد الغفار انه تم اصدار ٥٤٦ ألفا و34 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2 مليون جنية فى غضون الشهرين الماضيين، وذلك من خلال المجالس الطبية المتخصصة ومنظومة العلاج على نفقة الدولة والتى تلعب دورا كشريك اساسى فى المبادرات الرئيسية.

واوضح ان الشرط الوحيد للتمتع بمنظومة العلاج على نفقة الدولة هو شرط خاص بحالة المتقدم وهو ان يكون المتقدم لا يتمتع بنظام تأمينى حكومى، موضحا ان منظومة العلاج على نفقة الدولة تشمل من هم لا يخضعون لمنظومة التأمين الصحى بغض النظر عن طبيعة المرض وطبيعة التدخل الطبى المطلوب