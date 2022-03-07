/683650/رئيس-جهاز-حماية-المستهلك-العالم-يتعرض-لموجة-ارتفاع-فى-أسعار-السلع-الأساسية-بشكل-غير-مسبوقة

قال المهندس ايمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ان التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية كانت ضد مصلحة المستهلك، وذلك لانها تضر بجودة المنتج وليس مؤشرا على آليات ضبط الأسواق.

دوت الخليج

وأكد المهندس ايمن حسام، عبر لقائه فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، على ان الاقتصاد الحر يصب فى مصلحة المستهلك، وذلك لانه يحدد الأليات المختلفة لضبط السوق ومن ضمنها جهاز حماية المنافسة.

اسباب ارتفاع اسعار السلع الغذائية

وأوضح المهندس ايمن حسام ان الدولة المصرية تستورد نسبة كبيرة من استهلاكها للسلع الغذائية من الخارج، ولذلك تتأثر أسعار السلع فى مصر بالتغييرات التى تحدث فى الأسعار العالمية

وأضاف ان ارتفاع أسعار البترول التى شهدها العالم فى الفترة السابقة ادى إلى التأثير سلبا على السلع الغذائية والتى يقاس عليها معدلات التضخم، مؤكدا ان العالم يتعرض لموجة ارتفاع فى أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك الى عامل اخر من العوامل التى تتسبب فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وهو الخاص باستغلال التجار للأزمات وحبس المنتج، مؤكدا ان قانون حماية المستهلك يجرم حبس السلع بغرامة ٢ مليون جنية بالإضافة إلى مدة لا تقل عن سنة سجن، وقى حالة التكرار تصل العقوبة الى 5 سنوات و 4 مليون جنية

الابلاغ عن الشكاوى

لفت رئيس جهاز حماية المستهلك ان المواطن المصرى يقدر ان يتقدم ببلاغ لحماية المستهلك فى حالة تعرضه لاى سلعة غذائية معبائة بدون تسعيرة عن طريق الخط الساخن 19588 او التواصل عن طريق رقم الواتس اب 01577779999