محمود حافظ:«أتمنى أعمل بطولة وبصرف على نفسي من صغري»

/683671/محمود-حافظأتمنى-أعمل-بطولة-وبصرف-على-نفسي-من-صغري

استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنان محمود حافظ، في حلقة مميزة من برنامج واحد من الناس المعروض على شاشة قناة الحياة، وتحدث حافظ خلال الحلقة عن تفاصيل في حياته الشخصية والفنية، نعرض لكم جزء منها فيما هو آتي.

دوت الخليج يرصد حديث محمود حافظ عن إنتقائه لأعماله منذ بداية مشواره الفني

محمود حافظ ينتقي الأدوار التي يقدمها ولا يغامر بما قدمه

أعرب الفنان محمود حافظ عن تمنيه لعمل بطولة مطلقة، ولكن في الوقت الصحيح التي تتوافر فيه الإمكانيات التي تضيف إلى مشواره الفني وتُعلي من مكانته كممثل، ولكنه لا يغامر بما قدمه من نجاحات في سبين السعي وراء البطولة، وأوضح أنه يتوخى الحذر عندما تقدم إليه أعمال من بعض الشركات المنتجة لعلمه أنها سنتنقص منه ولن تزيده، وقال: "مابقاش أشتغلت مع الأستاذ شريف عرفة وأشتغل بعد كدا مع أي حد".

محمود حافظ يعلم عن أول بطولة مطلقة له في عملين

أشار الفنان محمود حافظ أنه تقدم إليه عملين من بطولته، الأول مسلسل يقدم على منصة watch it، والثاني فيلم سينمائي، ولكنه أكد أنه لم يوقع عقودهم بعد، وقال: "أنا بقرأ الورق بتاعهم حاليًا"، وقال أنه يفضل عدم الإكثار من التواجد على الساحة الفنية بدون أعمال قوية تستحق، وقال: "أنا ماشي بمبدأ يا بخت مين زار وخفف".

محمود حافظ: "كنت بأشتغل وانا بادرس عشان ماقولش لحد أديني"

قام الإعلامي عمرو الليثي بتوجيه سؤال للفنان محمود حافظ، عن إمكانية قبوله لأعمال أقل مما قدم سابقًا بسبب الاحتياج المادي، فأجابه: "كنت قبلتها زمان وانا في المعهد في عز احتياجي"، وتحدث عن رحلته التي عانى خلالها طويلًا لكي يصل إلى ما هو عليه الآن، وأنه كان يقدم ولو مشهدًا واحدًا لكي يأخذ مقابله لتسديد ثمن السرير أو الغرفة التي كان يعيش فيها وقت دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، ودفع المصروفات به.

أضاف محمود حافظ وقال: "روحت مكاتب كتير والأبواب كانت بتتقفل في وشي، لكن مايئستش وكنت بقول رحمة ربنا واسة"، وبالفعل استمر محمود عبد الحافظ حتى حقق العديد من النجاحات بأدوار الصغيرة والكبيرة التي قدمها في الأعمال المختلفة.