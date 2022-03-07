/683669/محمود-حافظ-يكشف-تفاصيل-تلقيه-نبأ-وفاة-والديه-خلال-تصوير-أعماله-الفنية

حل الفنان محمود حافظ ضيفًا على حلقة يوم 6 مارس من برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، وتحدث حافظ خلال الحلقة عن عدد من التفاصيل الفنية والشخصية في حياته.

دوت الخليج يرصد كلمات الفنان محمود حافظ المؤثرة عن والدته في برنامج واحد من الناس

محمود حافظ: "جالي خبر وفاة والدتي وانا بصور مسلسل الاختيار"

تحدث الفنان محمود حافظ خلال لقائه بالإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، عن فراق والديه له، وأنه تلقى خبر وفاة والدته أثناء تصوير مشاهده في مسلسل الاختيار، وكان عليه تصوير مشهد يغني فيه مع الفنان أمير كرارة، ولكنه ترك التصوير وذهب لتلقي العزاء، ولما عاد بعد أيام ساعده زملاءه على تخطي حزنه.

وشدد على مدى الطيبة والحنية التي كانت تتسم بهما والدته، وقال: "كانت في حالها ومحبوبة وسط الجيران"، وأشار إلى طيبة قلبها التي كانت تفوق الوصف، وقال: "هي القلب"، وأضاف أن الله حقق لها أمنياتها فعاشت حتى أطمئنت عليا ورأت أولادي، حيث أنها أنتقلت إلى الرفيق الأعلى بعد أن رُزق حافظ بتؤأم.

محمود حافظ يتحدث عن وفاة والده

تلقى الفنان محمود حافظ خبر وفاة والده أثناء تصويه مسلسل بين السريات، وتحدث عن شعوره بكسرة الظهر وعدم الشعور بالأمان بعد فراق والده، حيث قال: "الأب بالنسبة لي ضهر"، وأشار إلى فرق الإحساس بين وفاة الأب وفقدان الأم، وكليهما يصعب على الإنسان تحملهما، وكان يتمنى أن ينظراه والديه وهو ناجح ويقدم العديد من الأدوار المميزة التي سرعان ما تعلق في أذهان الجمهور.

محمود الحافظ: "أنا دمعتي قريبة"

قال محمود الحافظ أنه حساس وسرعان ما يتأثر بالمواقف الإنسانية، وقال: "أنا دمعتي قريبة"، وبعدها أعرب عن تأثره الشديد بواحدة من حلقات برنامج واحد من الناس، التي عُرضت خلالها قصة أم رُزقت بابناء من ذوي الهمم، وكيف تحدثت عنهم، وتمنت ألا يواجهون الحياة الصعبة بمفردها وهي لا تتحمل ذلك، وقال حافظ: "الحلقة دي أثرت فيا جدًا"، وأشار إلى قوة إيمان تلك السيدة ورضاها.