فيريرا يصل القاهرة صباح اليوم لتولي مهمة تدريب الزمالك

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يصل البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى القاهرة صباح اليوم الأثنين ، لتولي مهمة تدريب الزمالك خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيتابع فيريرا مباراة الزمالك أمام الجونة اليوم، التي سيديرها أسامة نبيه بشكل فني، لحين إستلام فيريرا مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي.

وسخوض الزمالك يوم الثلاثاء أول التدريبات تحت قيادة فيريرا الذي سيصل القاهرة صباح اليوم، على أن يكون أول مبارياته أمام الوداد المغربي يوم الجمهة القادمة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

الجهاز الفني الجديد للزمالك

- فيريرا مدير فني

- أسامة نبيه مدرب عام

- جوزيه روي مدرب مساعد

- أندريه فيليب مدرب أحمال

- بيدرو روبرتو محلل اداء

- أيمن طاهر مدرب حراس مرمي

تحديات صعبة لفيريرا مع الزمالك بعد توليه المهمة

تولى البرتغالي جوسفالدو فيريرا مهمة تدريب الزمالك، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن القلعة البيضاء بعد فسخ العقد بالتراضي.

ويواجه فيريرا تحديات صعبة مع الزمالك بعد توليه مسئولية الفريق للمرة الثانية، بعدما حقق نجاحات كبيرة في ولايته الأولى بتحقيق الدوري والكأس معاً.

فأهم تحدي ينتظره فيريرا، مواجهة الوداد في أول لقاء سيخوضه المدرب البرتغالي مع الزمالك، فهي مباراة هامة وفاصلة للزمالك في مشواره الأفريقي، فأي نتيجة غير الفوز سيودع الزمالك بنسبة كبيرة منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

تحديات فيريرا مع الزمالك

ثم يلعب الزمالك أمام بترو أتليتكو وهي مباراة لا تقل أهمية عن مواجهة الوداد، حيث مطالب الزمالك بالفوز في الثلاث مباريات المتبقيين في مجموعته من أجل حصد بطاقة التأهل، بدون الدخول في حسابات أخرى مثل العام الماضي.

ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ساجرادا في القاهرة، ليكون مطالب الفريق بالفوز ليتأهل الفريق للدور القادم.

ثم يعود فيريرا مع الزمالك لمواجهات الدوري العام بمواجهة قوية أمام بيراميدز يوم 6من الشهر القادم، والتي ستحدد مصير الزمالك بشكل كبير في المنافسة على الدوري هذا الموسم، في ظل المنافسة الشرسة بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز.