مصدر أمنى يكشف حقيقة تمزيق شقيق نائب الجن لملابسه

جدة - نرمين السيد - وأكد المصدر أنه تم عرض جميع المتهمين فى قضية الآثار الكبرى على محكمة شمال القاهرة، وصدر قرار تأجيل نظر القضية لباكر دون حدوث أية تداعيات أو قيام أحد المتهمين بتمزيق ملابسه أو البكاء ومن بينهم شقيق نائب الجن.

قضية الاثار الكبرى

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب البرلمانى السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى قضية الآثار الكبرى، لجلسة الغد لاستكمال استماع المتهمين من السادس حتى الأخير.

وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوى، فى وقت سابق، المتهمين علاء حسانين وحسن راتب "محبوسَيْن"، و21 آخرين، جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بالاتجار فى الآثار فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين عدة اتهامات، حيث وجهت لـ علاء حسانين تهما بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره فى الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق فى تزييف آثار بقصد الاحتيال.