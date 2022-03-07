وقال السفير مؤيد الضلعى -فى مداخلة هاتفية مع قناة "etc" الفضائية مساء اليوم الأحد- إن الرحلة الجوية من المفترض أن تقلع من مطار بوخارست متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أنه تم توفير الإقامة الشاملة لطلاب مصر القادمين من أوكرانيا بالمدن الجامعية مجانا.
وأوضح أن هناك 175 طالبا وصلوا إلى القاهرة منذ ثلاثة أيام عبر طائرة الإجلاء الأولى ، مضيفا أن السفارة المصرية استقبلت ما يقرب من 800 طالب مصرى غادروا أوكرانيا.
وأشاد السفير مؤيد الضلعى بالتعاون الكبير بين الحكومة الرومانية والسفارة المصرية، وذلك من خلال السماح بعبور المصريين عبر أربعة منافذ بين رومانيا وأوكرانيا.
ولفت إلى وجود غرفة عمليات بوزارة الخارجية، تقوم بحلقة الوصل والتنسيق مع السفارات المصرية بالدول المجاورة فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى رومانيا: استقبلنا حوالى 800 طالب قادمين من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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