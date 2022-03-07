السفير المصرى فى رومانيا: استقبلنا حوالى 800 طالب قادمين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر لدى رومانيا مؤيد الضلعى أن السفارة المصرية فى بوخارست تقوم بنقل عدد من الطلاب المصريين عبر الحافلات إلى مطار بوخارست، تمهيدا لنقلهم إلى القاهرة عبر طائرة الإجلاء الثانية.





وقال السفير مؤيد الضلعى -فى مداخلة هاتفية مع قناة "etc" الفضائية مساء اليوم الأحد- إن الرحلة الجوية من المفترض أن تقلع من مطار بوخارست متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أنه تم توفير الإقامة الشاملة لطلاب مصر القادمين من أوكرانيا بالمدن الجامعية مجانا.

وأوضح أن هناك 175 طالبا وصلوا إلى القاهرة منذ ثلاثة أيام عبر طائرة الإجلاء الأولى ، مضيفا أن السفارة المصرية استقبلت ما يقرب من 800 طالب مصرى غادروا أوكرانيا.

وأشاد السفير مؤيد الضلعى بالتعاون الكبير بين الحكومة الرومانية والسفارة المصرية، وذلك من خلال السماح بعبور المصريين عبر أربعة منافذ بين رومانيا وأوكرانيا.

ولفت إلى وجود غرفة عمليات بوزارة الخارجية، تقوم بحلقة الوصل والتنسيق مع السفارات المصرية بالدول المجاورة فى أوكرانيا.