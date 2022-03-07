/683664/أتليتكو-مدريد-يضرب-ريال-بتيس-بثلاثية-في-الدوري-الإسباني

حقق أتليتكو مدريد الفوز على نظيره ريال بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدور الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ أتليتكو مدريد المباراة بضغط كبير على ريال بتيس، في غياب تام للاعبي الأخير، وكل لاعبوا أتليتكو مدريد عدد هجمات على ريال بتيس.

وسجل أتليتكو مدريد الهدف الأول مبكراً في الدقيقة الثانية عن طريق جواو فليكس ، ثم تعادل كريستيان تيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر أتليتكو مدريد في الضغط الكبير وأحرز الهدف الثاني عن طريق جواو فليكس في الدقيقة 61، وقتل توماس ليمار المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80.

لينتهي اللقاء بفوز أتليتكو مدريد على ريال بتيس بنتيجة 3/1، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأول إلى النقطة رقم 48 في المركز الرابع، بينما ظل الأخير في المركز في المركز الحاسم بـ46 نقطة.

6 مارس.. ذكرى تأسيس ريال مدريد أحد أعرق الأندية العالمية

تأسس نادي ريال مدريد أقدم الأندية الرياضية في إسبانيا 6 مارس 1902، حيث ان مدينة مدريد قد تعرفت على كرة القدم عن طريق أساتذة وطلاب مركز مؤسسة التعليم الحرة والذين كانوا خريجي جامعتي أوكسفورد وكامبريدج في بريطانيا، وقد أسس هؤلاء الأساتذة والطلاب فريقاً في المدينة عام 1897.

بطولات وألقاب ريال مدريد

دوري ابطال اوروبا 13

الدوري الإسباني 34

كأس ملك إسبانيا 19

كأس السوير الإسباني 12

كأس الاتحاد الأوروبي 4

كأس العالم للأندية 4

كأس إنتركونتننتال 3

كأس الدوري الإسباني 1

كأس إيفا دوارتي 1.

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره ألافيس

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره ألافيس بنتيجة 3/0 على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وحاول لاعبي الفريق أن يسجل من بدايتها، بعدما سيطروا على جميع أرجاء الملعب، في غياب واضح للاعبي ألافيس.

وأفتتح الأهداف ماركو أسينسو في الدقيقة 63، ثم عزز فينسيوس جونيور بالعهدف الثاني بالدقيقة 80، وقبل نهاية المبارة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل كريم بنزيما هدف الفريق الثالث لينهي اللقاء لصالحهم.