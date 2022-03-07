/683662/رئيس-شعبة-الأرز-بإتحاد-الصناعات-يكشف-أسباب-ارتفاع-اسعار-الارز

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الارز بإتحاد الصناعات أن شهر رمضان في كل عام ترتفع الاسعار بشكل طبيعي، وذلك بنسبة 10% من أجل توزيع الشنط الرمضانية وأعمال الخير عبر زيادة الطلب الذي يؤدي تباعاً لارتفاع الاسعار.

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جاء ذلك عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة اخيرة تقديم الاعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية ON مضيفا أنه بالرغم من أن الزيادة السنوية تبلغ 10% في موسم رمضان إلا أنها هذا العام بلغت 20% ، موضحا أن صناعه إعادة تدوير مخلفات الارز والاعلاف شهدت قفزات سعرية مهولة بنسب تتراواح مابين 50-60% وهذا دفع المنتج أو الفلاح أن يقوم بإستخدام الارز الذي يطعم الانسان في إطعام الحويانات كعلف مع إرتفاع الاسعار "

رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات يكشف أسباب ارتفاع اسعار الارز

وتابع جب شحاتة رئيس شعبة الارز بإتحاد الصناعات تم رفع سعر الأرز لأن البعض يستخدمه بديلا للأعلاف مضيفا:” الزيادة في الاسعار مش بكيفنا ولا بمزاجنا”.

وتوقع جب شحاتة رئيس شعبة الارز بإتحاد الصناعات أن تكون الفترة القادمة الاسعار مستقرة وأن لا تشهد إرتفاعات سعرية “.