/683660/غادة-عادل-تكشف-عن-سبب-دخولها-المستشفى-و-تطورات-حالتها-الصحية

تعرضت الفنانة غادة عادل في الفترة الماضية لوعكة صحية وتم حجزها في المستشفى في لندن على إثرها، وبعد خمسة أيام من الجهود المتناهية لإنقاذها، خرجت اليوم من المستشفى، وستعود غدًا لإجراء تحليل دم لتتمكن بعده من العودة إلى مصر.

دوت الخليج يكشف سبب دخول الفنانة غادة عادل مستشفى خارج مصر والحالة الصحية لها الآن

غادة عادل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

أجرت الفنانة غادة عادل مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، وتحدثت عن تفاصيل حالتها الصحية،

وقالت غادة خلال المداخلة أنها أحتُجيزت في المستشفى من 5 أيام، بعدما أصيبة بتلوث في الدم بسبب تأخر علاج إلتهاب في المثانة، أدى لتدهور عمل الكلى، حتى نتج عنه بكتيريا دهورت من حالتها الصحية بشكل قوي، وقالت: "اللي حصل أنه جالي حرقان وانسداد في المسانة، مهتمتش وكملت شغل فالبكتريا طلعت على الكلى وبعدين على الدم".

وأضافت: " كنت سخنة وبترعش والحرارة نزلت من امبارح بالليل".

غادة عادل تدين بالفضل لجمهورها

قالت غادة عادل خلال مداخلتها في برنامج الحكاية لعمرو أديب، أن دعاء الجمهور لها هو ما أنقذ حياتها، حيث أنها قالت: "لقيت ناس كتير اوي بتحبني ومكنتش اعرف"، واستكملت عادل: "مكنتش حاسة بالدنيا وروحي رجعتلي من تاني"، ووجهت الشكر لكل محبيها وكل من ساندوها بالدعاء لها خلال الأيام الماضية.

ابناء الفنانة غادة عادل وطليقها مجدي الهواري

أعلنت غادة عادل أن الحالة النفسية لأولادها كانت في غاية السوء، وقالت: "ولادي كانوا في حالة نفسية وحشة فنزلوا على الميديا عشان الناس تدعيلي"، وقالت أن طليقها مجدي الهواري كان يسأل عنها خلال فترة تعبها، وقالت: "مجدي قلب الدنيا وبيسأل طبعا".

وختمت غادة مداخلتها بأن الصحة كنز ونعمة كبيرة من الله لا نقدر قيمتها إلا بعد فوات الأوان، وقالت: "الصحة دي اهم حاجة في الدنيا ربنا يديمها نعمة"، ولا يمنعها من العودة إلى المصر الآن سوى تحليل الدم الواجب إجرائه والتأكد من نتيجته قبل السفر، وأشرات إلى أنها ستقوم بإجرائه غدًا وتعود مصر فور ظهور النتائج.