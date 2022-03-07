/683667/السياحة-والأثار-مصر-تراعي-حقوق-السائحين-الأوكران-وتعمل-على-توفير-كل-الدعم-لهم

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار، إنه تم تشكيل غرفة عمليات في وزارة السياحة لبحث أزمة السياحة الأوكرانية.، مشيرة إلى أن أعداد السياحة الأوكرانية تزايدت إلى مصر في العاميين الماضيين.

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وأضافت شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مصر تراعي حقوق السائحين وتعمل على توفير كل الدعم لهم، موضحت أن 17 ألف سائح أوكراني كانوا في مصر مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابعت نائب وزير السياحة والأثار، أن وزير السياحة والأثار وجه بتوفير كل الدعم للسياح الأوكرانيين خلال فترة إقامتهم في مصر.

السياحة والأثار: مصر تراعي حقوق السائحين الأوكران وتعمل على توفير كل الدعم لهم

وأوضحت الدكتورة غادة شلبي أن هناك بعض السائحيين الأوكرانيين عادوا إلى بلدهم والبعض الأخر سافروا إلى دول أخرى منها دولة المجر، متابعة أن مصر لم تجبر أي سائح أوكراني على المغادرة ووفرت لهم كل التسيهلات التى يحتاجونها.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تحملت قيمة الإقامة السائحين الأوكران ووفرت لهم التحرك مجانا، وتلقينا ردود أفعال إيجابية نتيجة كرم الضيافة المصرية مع السياح الأوكران.

موضحت أن هناك دول أوروبية مثل إنجلترا وسويسرا والنمسا يأتي منها السياح إلى مصر، ومن المتوقع أن هناك بعض الدول سوف تأتي إلينا بعد تخفيف الإجراءات لكورونا والحرب الحالية.