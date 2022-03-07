/683666/إتحاد-الغرف-التجارية-الدولة-رفعت-سعر-توريد-القمح-100-جنية

قال الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس السيسي وجه بزيادة السعة التخزينية للسلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن ذلك تم عن طريق محورين هو إنشاء صوامع حديثة لان مصر كانت تقوم بتخزين الغلال في شون مفتوحة وهذا كان يعرض الغلال إلى تناقصها عن طريق السرقة او الطيور وكان بها مشاكل كثيرة.

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وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن صوامع القمح المركزية والفرعية ساعدت على زيادة الرصيد الاستراتيجي.

وتابع أمين عام الغرف التجارية، ان الدولة رفعت توريد القمح 100 جنية بلإضافة إلى توفير الرصيد الاستراتيجي، مضيفا أن مصر لديها أربع أشهر من المخزون الاستراتيجي للقمح وجاءت شحنات جديدة للقمح من روسيا وأوكرانيا كانوا قد تحركوا من قبل بدء الحرب بينهما.

إتحاد الغرف التجارية: الدولة رفعت سعر توريد القمح 100 جنية

وأوضح الدكتور علاء عز أن لدينا أكثر من 80 ألف طن من الزيوت الثقيلة و135 ألف طن زيت عباد الشمس قادمين من أوكرانيا.

وأشار إلى أنه من المتوقع استقرار أسعار السلع بعد أنتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ولا مبرر من ارتفاع أي سلع تم شراءها بالأسعار القديمة.

موضحا أنه سيتم توفير السلع الغذائية فىي معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة.