/683659/الزراعة-لدينا-أكتفاء-ذاتي-من-الخضراوات-والفاكهة-والموالح-ويتم-تصدير-الفائض-للخارج

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الدولة تعمل على استصلاح الأراضي الزراعية لزيادة الانتاج الحيواني، مشيرا إلى أنه لدينا حوالي 400 ألف رأس ماشية احتياطي.

دوت الخليج

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه تم إتاحة جميع السلع الغذائية في الأسواق، موضحا أنه لدينا أكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة والموالح ويتم تصدير الفائض للخارج.

الزراعة: لدينا أكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة والموالح ويتم تصدير الفائض للخارج

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن الدولة المصرية استطاعت أن تصل لنسبة 60% من الاكتفاء الذاتي للحوم، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة مهما كانت قوتها لديها أكتفاء ذاتي في كل شئ.

وأوضح الدكتور محمد القرش، أن تم توزيع عدد كبير من روؤس الماشية على صغار المربين في مشروع البتلو من أجل توفير اللحوم في الشارع والسوق المصري لتلبية إحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن مشروع البتلو شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014 حتى الأن، موضحا أنه لدينا أكتفاء ذاتي في سلع كثيرة منها الدواجن والبيض والأسماك والألبان ونحن الدولة الثالثة في الأكتفاء الذاتي في الأسماك في المياه العذبة، متابعا أنه لدينا أكتفاء ذاتي في الموالح والخضراوات والفاكهة.