/683653/المخابز أصحاب-النفوس-الضعيفة-إستغلوا-الازمة-الاخيرة-ورفعوا-الأسعار

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية أن إرتفاع اسعار الخبز كان لبعض الانواع فقط، ولكنه لم يمس الخبز المدعم على الاطلق، حيث انه متوفر بأعلى جودة في كل المحافظات لكن ما شهج الارتفاع هو العيش الحر بسبب ارتفاع أسعار المطاحن.

دوت الخليج

المخابز: أصحاب النفوس الضعيفة إستغلوا الازمة الاخيرة ورفعوا الأسعار

جاء ذلك عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة اخيرة تقديم الاعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية ON مضيفا ان الخبز السياحي والفينو حر التداول ويخضع لقانون العرض والطلب، متابعا ان الدقيق المستخدم متواجد قبل الحرب، ولتاالي غير منطقي زيادته لانه ليس له علاقة بالحرب.

وتابع ان الازمة الحالية فترة لن تتطول لاكثر من أسبوع لان الدقيق يحتاج لتخزينجيد حتى لايكون عرضة لتسوس، منوها أن طن الدقيق سعره يزيد كل اسبوع وذلك قبل الحرب حيث أن الطن وصل 11 ألف جنيه.

قلة القوة الشرائية

ولفت رئيس شعبة المخابز أن هذه الازمة ستقلل القوة الشرائية ، لافتا إلى معاناة اصحاب المخابز الذين تعرضو لها الفترة الاخيرة .

ووجه رئيس شعبة المخابز في نهاية حديثه رسالة لاصحاب المطاحن قائلا:” داخلين على شهر رمضان، ولازم نراعي ظروف البلد”.