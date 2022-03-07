نشرة أخبار الفن: محيي إسماعيل يكشف تفاصيل مثيرة عن زواجه عرفيًا.. إصابة ليلى علوي بقطع في اليد خلال تصوير مسلسل «دنيا تانية».. وهذا أول رد من مسلم على قرار إلغاء حفله بنادي القوات المسلحة

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 7 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للانتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

محيي إسماعيل يكشف تفاصيل مثيرة عن زواجه عرفيًا

كشف الفنان محيي إسماعيل عن زواجه عرفيًا من إحدى السيدات دون ذكر اسمها، وذلك خلال ندوة عن السيكودراما في السينما المصرية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

قال محيي إسماعيل: "لست رجلًا متطرفا، أنا متوازن تزوجت من ست لمدة عشر سنوات، توفيت، نقيتها شبه والدتي وشها ملاك، كانت تساعدني بالصمت ممنوع تجادلني تطلق على طول".

وتابع: "وكان غير مسموح لها برؤية أحد غير أسرتها وأسرتي، وكانت تساعدني بالصمت ولا تفرض نفسها عليا.. ولو ردت عليا وجادلتني كنت طلقتها".

وأضاف: "اتجوزت عرفي، وأحيانا العرفي يكون لظروف صعبة في حياتي فلا أستطيع الجمع بين شيئين، الفن في حياتي هو نمرة واحد".

9 غرز.. إصابة ليلى علوي بقطع في اليد خلال تصوير مسلسل «دنيا تانية»

كشفت النجمة المتألقة ليلى علوي، عن تعرضها لإصابة شديدة في يدها بسبب تصوير مسلسها الجديد «دنيا تانية»، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

نشرت علوي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أظهرت خلاله الإصابة والمشهد المتسبب فيها.

وعلقت عليه قائلة: "شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت اطمنكم الحمدلله.. امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل 9 غرز".

وتابعت: "ورجعت للتصوير بعدها على طول.. تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة.. شكرا د.أميمة إدريس ود. محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم.. ادعولنا نكمل على خير".

أول رد من مسلم على قرار إلغاء حفله بنادي القوات المسلحة

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة ممثلها الفنان هاني شاكر إلغاء حفل مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، المقرر إحياءه بنادي القوات المسلحة يوم 9 مارس الجاري.

ورد مسلم على قرار الإلغاء في تصريح خاص لموقع دوت الخليج قائلًا: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا راضي بقضاء ربنا، وإن شاء الله وراء الظلم لحد ما ينتهي".