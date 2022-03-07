منصة "نتفلكس" تعلن وقف خدماتها بشكل كامل في روسيا

أعلنت منصة "نتفلكس" العالمية وقف خدماتها بشكل كامل في روسيا، فى إطار العقوبات المفروضة على موسكو، بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا، نقلا عن تقارير إعلامية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الحادي عشر فى ظل استمرار القتال فى عدد من المدن، وفى الوقت الذى أدانت فيه أوكرانيا رفض حلف الناتو تطبيق منطقة حظر طيران، أعلنت روسيا وقف إطلاق النار فى منطقتين لخروج المدنيين، بينما استمرت الولايات المتحدة والحلفاء فى تقديم الدعم العسكرى لكييف.

وأدان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، رفض حلف شمال الأطلسى (الناتو) تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.. وقال زيلينسكي، فى خطاب عبر حسابه على فيس بوك: "الناتو تعمد عدم تغطية أجواء أوكرانيا"، وأضاف أن "دول الناتو أوجدت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدى إلى عدوان روسى ضد الحلف".

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه فى الوقت الذى يشتد فيه القتال بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جهودهم لمنح الجيش الأوكرانى الأسلحة لمنحه فرصة مقاتلة عدوًا يتفوق عليه كثيرًا.