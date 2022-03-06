/683652/اقتراحات-النواب-توافق-على-طلب-النائبة-آية-مدني-بانشاء-فرع-للاتحاد-المصري-للرياضة-المدرسية-بالوادي-الجديد

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء فرع للاتحاد المصري للرياضة المدرسية بمحافظة الوادي الجديد لتنمية المهارات الرياضية لأبناء المحافظة.

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وممثل من وزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية التعليم بالوادي الجديد.

وقالت النائبة آية مدني في الإقتراح إن بُعد المسافة بين محافظة الوادي الجديد والمقر الرئيسي للاتحاد المصري للرياضة المدرسية بإستاد القاهرة بمحافظة القاهرة، أدى إلى حرمان أبناء المحافظة من المشاركة في البطولات الرياضية لطلاب المدارس على الرغم من وجود العديد من الطلاب ممن يمتلكون المهارات الخاصة المؤهلة لتحقيق البطولات الفردية والجماعية.

"اقتراحات النواب" توافق على طلب النائبة آية مدني بانشاء فرع للاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالوادي الجديد

وطالبت مدني بإنشاء فرع للإتحاد المصرى للرياضة المدرسية لخدمة أبناء محافظة الوادي الجديد وإكتشاف مواهبهم الرياضية وتوفير كافة سبل الدعم لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية. وردت نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بأنه بعد تقديم النائبة للإقتراح اجتمع مجلس إدارة الاتحاد في 23 فبراير الماضي، وقرر مجلس الإدارة بالموافقة على إنشاء فروع للاتحاد في 27 محافظة .

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في نهاية المناقشة بناءًا على طلب النائبة آية مدني بأن تكون الأولوية لانشاء فرع للاتحاد بالوادي الجديد، كأول نموذج يتم انشاءه، ووضعه في الميزانية، دون انتظار توفير الدعم المالي لباقي المحافظات.