طلاب هندسة أسيوط يستعدون للعالمية.. ابتكرنا سيارة بالكهرباء وهدفنا حصد المركز الأول فى إيطاليا

قدم موقع “دوت الخليج” بثاً مباشراً مع فريق طلبة كلية الهندسة بجامعة أسيوط للتعرف على ما يقدمونه خلال المسابقة الدولية الأكثر متابعة حول العالم بين محبين الرالى، قال الطالب مصطفى محمد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة أسيوط، أنهم قاموا بابتكار سيارة تسير بالكهرباء، موضحاً أنهم شاركوا فى النسخة الماضية من المسابقة ةتمكنوا من إحراز مركزاً متقدماً ليسجلوا الفريق الأفضل بين المشاركين، مشيراً إلى أن التصمبم هذه المرة مختلف أيضاً هناك مشكلة مع التوقيت، موضحاً أنهم يعملون على تطوير السيارة بشكل كبير ليتمكنوا من الانتهاء منها فى وقت قياسي.

مسابقة ايفر رالى الدولية

تجولنا بين جنبات محل تجميع سيارة فريق جامعة أسيوط، استقبلنا الطالب أندرو ماجد، والذى راح يستكمل معنا عن مراحل التصنيع، مؤكداً أنهم يضعون تركيزهم على تحسين البطارية وكذلك المواتير لتحقيق أقصى سرعة ممكنة أثناء استخدامهم السيارة بالمسابقة، موضحاً أنه أمر ضرورى الحفاظ على حالة البطارية عقب الانتهاء من السير باليارة أثناء المسابقة، لافتاً إلى أن الأمر يحقق أفضل النتائج فى التقييم.

وأوضح طالب هندسة أسيوط، أنه لم يتمكن العام الماضي من استخدام كافة إمكانياته بسبب جائحة كورونا، ذلكراً أن المسابقة العام الحالى أضافت عدداً من التعديلات الأمر الذى جعل المسابقة هذا العام مشتعلة، مؤكداً أن الفريق يتطلع إلى تحقيق المركز المتقدم مثل العام الماضي.

“ نشارك بمسابقتين منها مسابقة formu bstudent الدولية وبتقام في إيطاليا وانجلترا وإيضا مسابقة ever Egypt وبتقام في مصر لانها مسابقة عملية وسنشارك بها كما شاركنا بها عام 2020 وحققنا جائزة best new comer أفضل فريق مشارك لأول مرة وهذا العام نشارك للفوز بالمركز الأول ونعمل بالتوازي علي مسابقة for mnla التي ستقام في شهر يوليو المقبل في إيطاليا”، كانت تلك العبارة أخر ما ذكره أعضاء فريق جامعة أسيوط قبل انطلاق صافرة البداية للمسابقة الأكثر متابعة حول العالم فى مجال السيارات.