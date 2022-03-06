«صياغة حقيرة زي اللي كتبها».. تعرف على سبب غضب نورهان شُعيب من إحدى المجلات الشهيرة

/683649/صياغة-حقيرة-زي-اللي-كتبها-تعرف-على-سبب-غضب-نورهان-شعيب-من-إحدى-المجلات-الشهيرة

أعربت الفنانة نورهان شُعيب عن استيائها من عنوان خبر نشره موقع خاص بمجلة فنية عنها، وخاصة لتطرقه لتفاصيل شخصية هي لا تود تسليط الضوء عليها، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج تكشف سبب غضب نورهان من أحد الأخبار الصادرة عنها من خلال أحد المواقع الصحفية

نورهان شُعيب: "لا اعلنت و لا نيلت"

نشرت الفنانة نورهان شُعيب واحد من الأخبار الصحفية الصادرة عنها، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بإحدى المجلات الشهيرة، وكان الخبر بخصوص لقاء صحفي سبق وأجرته، تتحدث فيه عن مواضيع مختلفة، وهاجمت من كتب الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: "و لا هي حاجة جديدة و لا هو خبر و لا اعلنت و لا نيلت ، مجرد سؤال عابر وسط ٩٠ سؤال اتسألتهم و جاوبتهم! فين الخبر؟!".

وأضافت نورهان وقالت: "الناس كده تفتكر اني طلعت بفيديو مخصوص اعلن حاجة ماتهمش حد فعلا اصلا غيري وحاجة شخصية مستحيل اقولها الا عشان اتسألت عنها و معنديش حاجة اخجل منها! منك لله مش مسامحاك، صياغة حقيرة زي اللي كتبها".

نورهان شُعيب تسأل متابعيها الدعاء للإعلام الشاب إياد داوود

أعادت نورهان شُعيب صباح اليوم نشر البوست الخاص بسلمى صباحي على حسابها الرسمي على فيشبوك، والتي تنعي فيه الإعلامي والممثل إياد داوود الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم، وعلقت نرهان قائلة: "نسألكم الدعاء"، وبالفعل شارك متابعي نورهان على الفيسبوك بالدعاء له بالرحمة والمغفرة من خلال التعليقات على هذا المنشور.

نورهان في برنامج الستات مابيعرفوش يكدبوا

نشرت الفنانة نورهان من خلال حسابها الرسمي على فيسبوك، بث مباشر من لقائها في برنامج الستات مابيعرفوش يكدبوا أمس 5 مارس؛ لتعويض متابعيها الذين لم يتمكنوا من مشاهدة اللقاء أثناء عرضه مباشرة على قناة cbc التليفزيونية، وعلقت كاتبة: "الحوار كامل عشان الي فاتهم وزعلانين.. تسلملي كلماتكم الطيبة”.

وبعدها أحتفلت نورهان بحصول البث على أكثر من 11 ألف مشاهدة في غضون ساعتين من نشرها للبث، وعلقت: "١١ الف فيو في ساعتين"، وشاركها الجمهور بكلماته الطيبة من خلال التعليقات على البث وعلى البوست التابع له.