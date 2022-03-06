إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الزمالك والجونة بالدوري الممتاز

/683644/إبراهيم-نور-الدين-حكما-لمباراة-الزمالك-والجونة-بالدوري-الممتاز

أعلنت لجنة التحكيم ب الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الزمالك والجونة، ببطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي الزمالك مع الجونة غداً في الساعة الثامنة مساء في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجونة

أسندت لجنة الحكام، المباراة إلى إبراهيم نور الدين حكم ساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد لطفي مساعد أول وثان.

وفي غرفة الفار، سيتواجد محمد الصباحي ومعه سمير جمال.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردته للأهلي وبيراميدز نحو تحقيق الدوري العام، بينما يريد الجونة تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء.

وشهدت القائمة غياب شيكابالا وطارق حامد عنمواجهة الجونة، الذي فضل أسامة نبيه إراحتهم لمباراة الوداد القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك أمام الجونة

محمد عواد- محمد ابو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي - احمد فتوح في خط الدفاع

امام عاشور - محمد اشرف روقا - اسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - احمد سيد زيزو - رزاق سيسيه - ماجد هاني - اشرف بن شرقي - سيف جعفر في خط الوسط

سيف الجزيري - يوسف اسامه - عمر السعيد في خط الهجوم

مرتضى منصور عن المدير الفني الجديد

وصرح مرتضى منصور في وقت سابق عن البرتغالي فيريرا بعد خروجه من الزمالك بدون علم مجلس الإدارة، "فيريرا دا مدرب فاشل ولا يعرف حاجه في الكورة"، والتي جاءت بعد تتويجه مع الفريق ببطولة الدوري والكأس في أول موسم له.

وقدم مرتضى منصور البرتغالي فيريرا كمدير فني للزمالك، بأطيب الكلمات وأقواها في كرة القدم، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على اليوتيوب مشير إليه من على الصفحة الرسمية على "فيسبوك".

وقال مرتضى منصور عن فيريرا في القوت الحالي بموسم 2022، : "فيريرا دا مدرب كبير وله تاريخه في مجال التدريب، والدليل التتويج ببطولتي في أول موسم له مع الزمالك، بجانب التتويج بعدة بطولات في الموسم التالي له في السد القطري".

وأضاف مرتضى منصور في فيديو تقديم فيريرا كمدير فني للزمالك،: "فيريرا دا بروفيسور في مجاله، وأرقامة تشهد على كده".