/683655/المعلم-والتلميذ-أغلى-بطاقة-حمراء-بالدوري-الإنجليزي-بطلها-نجم-ليفربول

شهد موسم احتفال ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، العديد من الأرقام والأحداث التي اختفت في وقت سابق، ويرى البعض أنها ليس على قدر أهمية من أرقام الفريق في كرة القدم، والمعرف أكبرها وأشهرها هو تحقيق البطولة بعد غياب ما يقرب من 30 عام على جمهور الريدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح ليفربول في موسم 2019/2020 على التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، بعد حسم مركز الصدارة برصيد 99 نقطة، على حساب مانشستر سيتي وصيف البطولة برصيد 81 نقطة.

جيمس ميلنر قائد ليفربول

تواجد الإنجليزي جيمس ميلنر في صفوف ليفربول الإنجليزي، في عدة مراكز بالملعب سواء في الظهير الأيمن أو منتصف الملعب، والمعروف عنه قوته الدفاعية واندفاعة على الكرة الذي يراه البعض متهور في تدخلاته مع الخصم على الكرة.

جاء المشهد الذي لم تسلط عليه الأضواء في ذلك الوقت بطرد ميلنر أمام كريستال بالاس بالبطاقة الحمراء المباشرة، من قبل الحكم الدولي جون موس.

أبرز المشاهد في موسم 2019 مع لاعبي ليفربول

هنا غابت الأنظار عن البطاقة وعلاقتها بمنشأ جيمس ميلنر، والتي لم يعرف بها إلا القليل عن العلاقة بين اللاعب والحكم، والتي تعود من 20 عام مضى عن واقعة الطرد.

كان جيمس ميلنر نجم ليفربول تلميذًا في مدرسة ابتدائية تواجد فيها جون موس حكم للقاء كريستال بالاس كمدرس ومدرب لفريق كرة القدم، والذي اشهر في وجهه البطاقة الحمراء ليمتنع الأخير عن الإعتراض والتي استغرب منها الكثير ومنها من صفق له من الجماهير حول تعامله مع استاذه السابق.

علاقة ميلنر بحكم المباراة

كان جون موس في عام 1999 مدرب جيمس ميلنر في فريق كرة القدم المدرسي ، وكان ميلنر هو القائد،وتم طرد جيمس ميلنر من طرف مدرسه السابق في المدرسة الابتدائية موس بعد 20 عامًا من كونه أستاذه ومدربًا له.

وشهد هذا الموسم على تتويج صديقه السابق ومواطنه جيمي فاردي بهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019، برصيد 19 هدف، مهاجم ليستر سيتي.