متحدث الوزراء: إيقاف بطاقات التموين عن حالات التعدى على الأراضى الزراعية

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحالات الـ485 التى رصد تعديها على الأراضى الزراعية ستعاقب من خلال إيقاف الدعم عنهم للتعدى على الأراضي الزراعية وهي بعض الإجراءات الإدارية، ومن هذه العقوبات ايقاف كل أشكال الدعم سواء سلع تموينية أو خبز أو دعم متعلق بالأسمدة.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن هذه الحالات اعتبارا من تاريخ إبلاغ أسمائهم يتم إسقاط أسمائهم من البطاقات التموينية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الحكومة تستطيع اتخاذ قرارات إيقاف الدعم دون تعديل تشريعي، والبرلمان سيبحث تغليظ العقوبة على المتعدين والمقاولين المشتركين فى الجريمة".