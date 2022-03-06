عاجل- سفارتنا فى بودابست تنهى إجراءات سفر 23 مصريًا قادمين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أنهت سفارة مصر فى بودابست اليوم الأحد، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران ومع السلطات المجرية الصديقة، إجراءات تسفير 23 مواطنًا مصريًا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران، وذلك فى إطار مواصلة بعثاتنا جهودها فى إعادة المواطنين المصرين القادمين من أوكرانيا إلى مصر.





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