نبيلة مكرم : المصريون فى الخارج يحظون باهتمام القيادة السياسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزيرة الهجرة خلال حديثها بصالون "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، اليوم الأحد، لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من الجوانب كافة سواء السياسية والاقتصادية، أن الوزارة تلقت العديد من الاستغاثات خصوصًا من أهالى الطلاب الموجودين بأوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف مواطن مصرى من بينهم 3 آلاف طالب.

وأشارت إلى أنه مع بدء الأزمة الاوكرانية شكلت الوزارة غرفة عمليات لتكون على تواصل مباشر مع المصريين هناك، مؤكدة على أنها كانت شخصيًا تتحدث معهم عن طريق برنامج زووم.

وأوضحت أن المصريين الذين كانوا مقيمين على المناطق الملاصقة لرومانيا وسلوفاكيا وبولندا كان تحركهم سهل جدا بخلاف المقيممين بداخل كييف، وذكرت الوزيرة أن عمليات نقل المصريين كان يشوبها بعض المعوقات فى الإجراءات مثل بعض المصريين الفاقدين للباسبور الخاص.