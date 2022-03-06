بدعم حياة كريمة.. مشغل سجاد قرية حانوت مساندة للسيدات وحماية للحرفة

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أن المشغل عمل على توفير حياة كريمة للسيدات، وقدمت إحدى السيدات الشكر لمؤسسة حياة كريمة والتى وفرت لهم هذا المشغل. وأنشى المشغل منذ 5 أشهر بدعم من مؤسسة حياة كريمة، وتم توفير المعدات لبدء نشاط صناعة السجاد اليدوى.

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