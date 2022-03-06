استشارى لـ مساء dmc: الطرق الشريان المؤدى إلى الحضارة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عماد نبيل استشارى هندسة الطرق والنقل، إن الطرق هى الشريان المؤدى إلى الحضارة، مؤكدا أن رؤية مصر 2030 وضعت مجموعة من المشروعات القومية للطرق، بعد ملاحظة أن شبكة الطرق غير مؤهلة.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن القيادة السياسية اهتمت بشبكة الطرق، والرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص بنفسه على متابعة أعمال شبكة الطرق. وأوضح أن إنشاء الطرق مرتبط بالتخطيط العام الدولة، والبداية فى المشروع القومى للطرق فى 2014 كانت بـ6 محاور طولية و11 محورا عرضيا، وكان مخطط له 7 آلاف كم، ولضخامة المشروع تعاونت عدة جهات فى الدولة بالمشروع، موجها التحية لكل من شاركوا فى هذا المشروع.

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