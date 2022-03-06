/683647/رئيس-شعبة-القصايين-مصر-تستورد-50-من-اللحوم-من-الخارج

قال محمد وهبة رئيس شعبة القصايين بالغرفة التجارية، إن الدولة المصرية تستورد 50% من استهلاكنا للحوم.

دوت الخليج

وأضاف وهبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه لا بد من تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.

ومن جانبه تابع نقيب الزراعيين أن مشروع البتلو الذى تنفذه الدولة يحافظ علة الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن 2 مليار جنية قيمة تمويل مشروع البتلو لـ 183 الفا من رأس ماشية.

رئيس شعبة القصايين :مصر تستورد 50% من اللحوم من الخارج

وأوضح الدكتور سيد خليفة، أن أسعار القمح العالمي أرتفع عن السابق كما أن وسائل النقل أرتفعت أسعارها عن قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الموازنة العامة للدولة تتحمل فرق التكلفة في زيادة أسعار القمح حتي يتم توفير القمح للمواطنين.

وأشار إلى أن أسعار الزيوت بدء أسعارها يرتفع عن السابق أيضا كما أن تكاليف النقل سوف تزيد عن السابق، موضحا أن مصر لديها أكتفاء ذاتي من اللحم البتلو بنسبة 55%.