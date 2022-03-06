«تنبأت بوجود الكورونا من 6 سنين».. أبرز تصريحات محيي إسماعيل بمهرجان الأقصر للسينما

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حضر الفنان محيي إسماعيل ندوة له على هامش فعاليات الدورة رقم 11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وقام بالرد خلالها على كل الأسئلة الموجهة له من الحاضرين، وسنقدم لكم خلال هذا التقرير 15 تصريح أدلى بهم خلال الندوة.

دوت الخليج يجمع لكم 15 تصريح لمحيي إسماعيل خلال ندوته في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أبرز تصريحات محيي إسماعيل في مهرجان القصر

- مافيش ممثل ولا ممثلة طلعوا في مصر إلا ووصفهم الصحفيين بالغرور.

- أخدت شقة من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد فيلم الإخوة الأعداء تمنها 40 ألف جنيه يتدفعوا على 40 سنة.

كتاب محي إسماعيل عن العقد النفسية

- هانشر كتابي عن تعقيدات النفس البشرية من دبي عشان آخد فلوس كويسة.

- أنا مُكمل لستانيسلافسكي؛ لأني عملت منهج حل تعقيدات النفس البشرية.

- كتابي عالمي لأنه التاني على مستوى العالم بعد كتاب الفيلسوف ستانيسلافسكي، وبعرض من خلاله العقد النفسية وأسبابها وطرق علاجها.

محيي إسماعيل: "أنا مؤسس المسرح التجريبي في العالم العربي وشبعت فن"

- نفسي أجسد شخصية الإسكندر الأكبر؛ لأنه عمره ما خسر معركة في حياته، وكان يدرس له أرسطو.

- عندي فيلم كوميدي وبادور على منتج يعمله؛ لأني كوميديان قبل ما أكون تراجيديان.

- سمير غانم قال: "لا يضحكني إلا محيي إسماعيل"، وعرض عليا كل مسرحياته ورفضتها لكوني ملول، ماقدرش أقف على المسرح كل يوم.

- أنا أسست أول مسرح تجريبي في العالم العربي كله.

- أعمالي تقول أني ملتزم ولم أنطق كلمة واحدة في حياتي تخدش الحس البشري.

- أنا شبعت فن وليس لدي قدرة على الوقوف على المسرح.

- مش شرط الممثل يكون مقتنع بقناعات الشخصية التي يقوم بتأديتها.

- في فرق بين التمثيل والتقمص، أنا وأحمد زكي ملوك التقمص.

محيي إسماعيل يتنبأ عن الكورونا

- انا هاخد نوبل السنة دي؛ بسبب روايتي جراح النفوس.

- كتبت رواية جراح النفوس من 6 سنين، وتنبأت فيها عن كل اللي بيحصل دلوقتي بما فيهم الكورونا.

وخرجت هذه التصريحات خلال الندوة الخاصة بالفنان محيي إسماعيل، التي أُقيمت على هامش فعاليات مهرجان القصر للسينما الإفريقية، وكان يديرها المخرج سيد فؤاد.